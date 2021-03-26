AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından öğrencilere ücretsiz dil kursu desteği

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, eğitime destek kampanyası kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz dil eğitimi vereceklerini belirtti.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, eğitime destek kampanyası kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz dil eğitimi vereceklerini belirtti.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, "Haydi İngilizce Öğrenmeye Gidiyoruz" sloganıyla eğitime destek kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında düzenlenecek kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Avrupa Dil Konseyi onaylı sertifika verileceğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi önemsiyor, onların geleceğe hazırlanmasına destek oluyoruz. Teşkilat olarak ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak gençlerimizin eğitimlerine son derece önem veriyoruz. Güçlü Türkiye, eğitimli ve donanımlı genç nesillerin omuzlarında yükselecektir. Geride bıraktığımız 19 yılda ülkemizin bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir konuma gelmesini sağlayan AK Parti, ülkemizin yarınlarda da bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak kalması için gençlerin eğitimlerine destek oluyor. İl teşkilatı olarak bizler de bu konuda bir adım atmak istedik. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni projelerde gençlerimizle bir arada olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen