AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından fidan dikim etkinliği
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AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından fidan dikim etkinliği

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından fidan dikim etkinliği

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca "Geleceğe bir nefes, daha yeşil bir Kırıkkale" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca "Geleceğe bir nefes, daha yeşil bir Kırıkkale" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde oluşturulan AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'ndaki etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına da birer fidan dikildi.

İl Başkanı Mustafa Kaplan, etkinlikte yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir Kırıkkale bırakmak amacıyla ilk etapta 3 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Toplam 30 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını ve ormanların şehirlerin can damarları olduğunu aktaran Kaplan, "Bizler şehrimizin gelecekte daha rahat nefes alabilmesi için ormanlarımızı büyütmekle mükellefiz. Bu nedenle 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Sağlık Haftası olması nedeniyle ilk etap ağaç dikim etkinliğimizi sağlık çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu vesile ile salgın sürecinde hayatlarını bizlerin sıhhati için feda eden bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da bundan sonraki bu zorlu süreçte kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da salgın nedeniyle evlerinde onları bekleyen tüm sevdiklerine rağmen canlarını feda eden sağlık personelini unutmadıkları belirterek, hatırlanmalarına vesile oldukları için AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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