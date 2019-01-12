AK Parti'nin Kırıkkale'de 8 ilçe ve 2 belde belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi önünde toplanan binlerce partili, AK Parti Kırıkkale Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Buradaki programda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Tan, her partilinin bu davaya ve bu ülkeye karınca misali hizmet ettiğini söyledi.

Haksızlığa karşı mücadele eden, güçlünün değil mazlumun yanında olan, milletin derdiyle dertlenen bir liderlerinin olduğunu ifade eden Tan, şöyle konuştu:

"Hepimizin çok önemli görevleri var. 31 Mart yerel seçimlerinde çok çalışmamız gerekiyor. Bu yolda ümit, azim, gayret, çalışmak, üretmek, hizmetkarlık, tevazu, samimiyet ve edep vardır. Bu kutlu yürüyüşte küsmek, darılmak, kırılmak, tembellik, çekememezlik ve haset yoktur. Çünkü bu yol, kuru bir particilik ve cihangirlik yolu asla değildir. Bu yol sefa yolu değil, cefa yoludur. ve bu dava, hiçliğin içerisinde var olma yoludur. Bizim bu davaya ihtiyacımız var. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bu davaya ihtiyacımız var."

Tan, konuşmasının ardından 8 ilçe ve 2 belde belediye başkanı adayını, kürsüye davet etti.

Bahşili'den Recep Zafer Tekin, Balışeyh'ten Ali Dedelioğlu, Çelebi'den Yaşar Erdemir, Delice'den Turgut Özdem, Karakeçili'den Hüseyin Özçelik, Keskin'den Dede Yıldırım, Sulakyurt'tan Kadir Çakıroğlu ve Yahşihan'dan Ahmet Sungur aday gösterildi. Çerikli beldesinde Nuh Şahin, Hacılar beldesinde de Menduh Bağrıaçık AK Parti'nin adayları oldu.

AK Partili 7 ilçe belediye başkanından 2'si değişirken, 5'i yeniden aday gösterildi.

Kaynak: AA