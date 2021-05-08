AK Parti Kilis Milletvekili Dülger ve Belediye Başkanı Ramazan, Kadir Gecesi mesajı yayımladı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtti.

Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde faydalanılmasını temenni ediyorum. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle zamanımızın büyük bir kısmını evlerimizde geçirdiğimiz bu salgın günlerinde millet olarak nice zorlukları birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bugünleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle, bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah."

Belediye Başkanı Servet Ramazan da ramazanın son günlerine yaklaşılırken manevi iklimi bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan, Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek sonuna ulaştığımız ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık ve huzur tesis edilmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder, bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz