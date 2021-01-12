AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Öztin seçildi

AK Parti Kilis Kadın Kolları Kongresi'nde Gönül Öztin, yeniden Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Kadın Kolları Kongresinde tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Gönül Öztin, yeniden AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanlığına getirildi.

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, burada yaptığı konuşmada, kendisini yeniden başkanlığa seçen parti yönetimine teşekkür etti.

Öztin, kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda söz sahibi olmalı. Sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte öz güveni yüksek bütün kadınlarımız en büyük güvencemizdir. Kadının konumunu yükseltme ve demokrasi kültürünü geliştirme yolunda birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarımızla şimdi daha çok güçlüyüz." dedi.

Kongreye AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz