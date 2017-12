Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'na işaret ederek "O harekat sadece bölgenin güvenliğini sağlamakla kalmadı, Türkiye'ye kem gözle bakanlar nasıl cevap alacağını gördü." dedi.



Işık, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin vatana millete hayırlı olmasını diledi.



Her kongrenin birer yenilenme çalışması olduğunu belirten Işık, Kilis'te yenilenerek 2019 seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti. Kardeşlik, fedakarlık anlamına gelen Kilis'in yüzlerce Suriyeliye kucak açan "ensar bir şehir" olduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:



"Suriyelilere kucak açıp, onlardan doğan sıkıntıları 'Kardeşten gelen rahmettir' diyerek önüne baktı. Öte yandan terör örgütüne karşı ciddi bir duruş sergiledi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi akabinde FETÖ'cülerin örgütten atılması, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı, Kilis'in yeniden kurtuluşu oldu. O harekat sadece bölgenin güvenliğini sağlamakla kalmadı, Türkiye'ye kem gözle bakanlar nasıl cevap alacağını gördü. Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almaya devam edecektir."



Kilis halkına "Yeter ki siz duruşunuzu bozmayın" diye seslenen Işık, "Bugüne kadar Kilis hem partimize hem de iktidarımıza çok destek verdi. En kritik seçim gördüğümüz 2019 yılında da yenilenmiş teşkilatla aramızdaki gönül köprülerimiz gelişecektir." ifadelerini kullandı.