AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi

09.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:23
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kepez ilçesiyle ilgili vadettiği projeleri yerine getirmediğini söyledi.

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kepez ilçesiyle ilgili vadettiği projeleri yerine getirmediğini söyledi.

Bayraktar, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kepez ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bayraktar, "Her gün sahadayız ve vatandaşlara bazı broşürlerin dağıtıldığını gördük. Kepez esnafına vizyonsuz vaatlerde bulunuyorlar. Antalya halkı CHP'li bir belediyeye büyükşehri teslim etti ve CHP'li belediye Antalya'ya bir tek şey yaptığını görmedik." dedi.

Kepez Belediyesinin salgın döneminde esnaftan 6 ay kira almayacağını kaydeden Bayraktar, buna rağmen CHP'li belediyelerde bunun söz konusu olmadığı ve o belediyelerin de esnafa kolaylık sağlaması gerektiğini vurguladı.

CHP'li milletvekillerinin SurYapı Kentsel Dönüşüm alanında polemik oluşturduğunu savunan Bayraktar, şunları ifade etti:

"Antalya'nın her köşesinde bir sahipsizlik söz konusu. Kentel dönüşüm alanında sadece kiralarla ilgili değil, okul, cami, yeşil alan, altyalpı, sosyal donatı gibi bütün ihtiyaçlarla ilgili protokoller yapılıyor. CHP'li belediye, Kepez-Santral projesinde polemiği bıraksın da orada yapması gereken işleri yapsın. Büyükşehir orada iki cami, sosyal tesis yapması gerekiyor ama hala bir adım atılmış değil. Oradaki insanlar bugün kira sorunu yaşıyorsa bunu sorumlusu CHPli belediyelerdir. Seçim vaatlerinde söyledikleri hiç bir şeyi yapmadılar."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin halk su, halk mama, halk et, halk yem, ekolojik kreş gibi bir çok vaatte bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu vaatlerden bir tek süt ve et vaatlerinin yapıldığını onun da ticaret amaçlı olduğunu iddia etti.

CHP'li belediyelerin üstüne düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmediğini dile getiren Bayraktar, "Tarımsal sulamada elektrik bedava olacak dediler ama sorduk hiçbir üreticiye böyle bir destek sağlanmamış. Dar gelirlilere kira desteğini vadetmişlerdi ama salgın döneminde bile kira desteği sağlamamışlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Şevket Çoruh Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Ali Şansalan Mesut Bakkal Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bayraktar basınla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:39:39. #1.15#
title