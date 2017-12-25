AK Parti Kepez Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik kollarının en iyi siyaset okulu olduğunu ve burada yapılan özverili çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere önem vermesinin büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Tütüncü, siyasi kariyerinde birçok pozisyonda bulunduğunu, ama gençlik kollarındaki anılarını hiç unutamadığını belirtti. Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın bize biçmiş olduğu sorumluluklar çok öneli bir fırsat. Onun bakışıyla siyasi dünyamızı zenginleştirmek ve siyasal olarak yeni hedefler oluşturmak mümkün oluyor" dedi.



İlçeden merkeze güç aktarımı



İlçe teşkilatının güçlü olmasıyla il başkalığının da güçleneceğini belirten Başkan Tütüncü, bunun da Türkiye'yi güçlendireceğini söyledi. İlçesinden başlayan bu güç aktarımıyla dünyada sözü geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha da güçleneceğini belirten Tütüncü, bu gücün ümmetin güçlenmesi anlamını taşıdığını vurguladı. - ANTALYA