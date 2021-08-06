AK Parti, Kent Konseyi ile görüştü
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AK Parti, Kent Konseyi ile görüştü

AK Parti, Kent Konseyi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

29 Haziran'da Genel Kurulunu gerçekleştiren Kdz. Ereğli Kent Konseyi'nde Başkanlığa seçilen Osman Yavuz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

29 Haziran'da Genel Kurulunu gerçekleştiren Kdz. Ereğli Kent Konseyi'nde Başkanlığa seçilen Osman Yavuz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette, 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına seçilen Saffet Bozkurt'a, Yönetim Kurulu Üyelerine, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerine 'hayırlı olsun' diyen Yavuz; görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Yavuz ayrıca, yapılan genel kurulun ardından oluşturdukları komisyonlar ve önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Bozkurt'a bilgi verirken, işbirliği ve dayanışma içerisinde ilçe halkına hizmet etme arzusunda olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozkurt da Kent Konseyi Başkanı Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve komisyonlarda görev alanlara başarılar diledi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak tüm Sivil Toplum Örgütleriyle iyi ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan Bozkurt, Kent Konseyi ile de ortak projelere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - ZONGULDAK

AK Parti, Kent Konseyi ile görüştü
AK Parti, Kent Konseyi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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