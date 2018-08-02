AK Parti Kemer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Kemer İlçe Başkanlığının aylık Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse, toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilatçılıkta ve siyasette en önemli şeyin samimiyet olduğunu belirterek, "Biz bu kadrolarda yer aldığımız sürece hem mütevazi olacağız, hem de samimi olacağız. Biz teşkilatlar olarak AK Parti davasının nasıl ortaya çıktığını asla unutmayacağız. Bu dava nasıl başladı, nasıl bu noktalara geldi, hep hatırımızda tutacağız." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da konuşmasında, Antalya'nın yeni kabine ve sahip olduğu belediyeler açısından çok şanslı bir şehir olduğunu ifade ederek, Antalya'da 19 ilçe belediyesinin 12'sine sahip olduklarını hatırlattı.

Bunun yanında Büyükşehir Belediye Başkanlığının da partilerinde olduğuna işaret eden Taş,"Son seçimde Antalyamızdan 6 milletvekili çıkardık. Bizim bir sıkıntımız olduğunda, bizimle dertlenen, Antalya için gecesine gündüzüne katan birbirinden kıymetli milletvekillerine sahibiz. Bu dönem Antalya için farklı bir durum da söz konusu oldu. Yeni yönetimin yeni kabinesinde beklediğimiz Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte bizi Antalya olarak Antalya turizmi olarak daha da güçlendirecek Kültür ve Turizm Bakanlığına Sayın Mehmet Nuri Ersoy getirildi. Bu durum Antalyamız için çok büyük bir şans." diye konuştu.

Daha sonra CHP ilçe delegeliğini bırakarak AK Parti'ye üye olan Arif Can ve iki dönem CHP Kemer İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaparken AK Parti'ye geçen Ali Can'a rozetlerini AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse ile AK Parti İl Başkanı Taş taktı.

Toplantıya AK Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı.