AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatında 2 üye kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
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AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatında 2 üye kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

16.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:46
AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatında 2 üye kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu üyeleri Dursun Ali İnce ve Nihat Boytepe'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu üyeleri Dursun Ali İnce ve Nihat Boytepe'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişiler hakkında farklı tarihlerde adli soruşturmalar başlatıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlçe yönetimimizde yer alan bu iki isim hakkında başlatılan adli soruşturmalar nedeniyle konunun il başkanlığımıza aktarılmasının ardından söz konusu kişilerin il yönetimimiz tarafından, tedbirli olarak kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir. Bu arada ilgili kişilerin istifaları tarafımızca alınarak üyelikleri düşürülmüş ve bu kişilerin partimizle ilişiği kalmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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