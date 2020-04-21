AK Parti Kemalpaşa'da Aksakal dönemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Kemalpaşa'da Aksakal dönemi - Haberler
Kemalpaşa, AK Parti, Aksakal, İzmir, Güncel

AK Parti Kemalpaşa'da Aksakal dönemi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına Bülent Aksakal atandı.

21.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:53
AK Parti Kemalpaşa'da Aksakal dönemi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına Bülent Aksakal atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından kongrede aday gösterilen Bülent Aksakal, korona virüsü salgın hastalığı dolayısıyla kongrelerin iptal edilmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına atandı. Bülent Aksakal yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Aksakal açıklamasında şu ifadeler yer verdi: "Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte bütün insanlığın sınava tabi tutulduğu özel bir zaman diliminden geçiyoruz. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye yine göz dolduruyor, tarih yazıyor. Liderimiz, partimiz ve davamız için şahsım olarak her türlü fedakarlığı göstererek bu kutlu davanın bir adım daha ileri götürülmesi noktasında her şeyimi ortaya koyacağımı ifade etmek isterim. Özellikle tüm teşkilat mensuplarımıza seslenmek istiyorum; emrinizdeyim. Destek ve katkılarınızı bekliyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki Haberler
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Fettah Can Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Shane Larkin Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Kemalpaşa'da Aksakal dönemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:16:34. #1.15#
title