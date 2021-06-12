AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca "Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca "Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı" oluşturuldu

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına hatıra ormanı oluşturuldu.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla düzenlenen fidan dikme programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Keçiören'in yeni bir akciğer kazandığını, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele edilen bir dönemde böyle bir adım atılmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşile yönelik hassasiyetini sıklıkla vurguladığını ve Türkiye'nin dört bir yanının millet bahçeleriyle donatıldığını belirten Yıldız, "Biz de ona yakışır bir teşkilat olarak burada onun adını Keçiören'in en güzel noktalarından birinde çok büyük bir orman kazandırarak yaşatıyor olacağız." dedi.

Altınok da, Keçiören'i Ankara'nın akciğeri yapmak için birçok yeni projeye imza attıklarına işaret ederek, şehrin yeşil olmasının, insanların nefes alacağı, yeşili göreceği alanların çok olması anlamına geleceğini ifade etti.

Ormanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşımasının isabetli bir adım olduğunu belirten Altınok, AK Parti ile Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada onurlu ve dik duruş sergilemesini sağladığını söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından, vatandaşlar tarafından fidanlar dikildi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığınca 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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