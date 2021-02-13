AK Parti Keban İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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AK Parti Keban İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

13.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:10
AK Parti Keban İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Semih Tekmen Başkanlığında yapılan Danışma Kurulu Toplantısına İl yönetim kurulu üyeleri, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Murat, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Şahin ve partililer katıldı.

Toplantıda, ilçe sorunlarının çözülmesine ilişkin konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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