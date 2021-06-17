AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak görevine başladı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Turgay Toprak görevine başladı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Turgay Toprak görevine başladı.

Toprak, AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle düzenlenen toplantıda, halka hizmet için çaba göstereceklerini söyledi.

Büyük Türkiye yolunda var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Toprak, "Rabbim utandırmasın, hep birlikte hayırlı çalışmalar yapmayı nasip etsin. Tüm parti teşkilatına gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tam uyum tam birlik sloganıyla çıktığımız bu kutsal davada bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan