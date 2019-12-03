AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı
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AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Şahin Oğuz, görevine başladı.

03.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:30
AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı

İlçe Başkanlığı görevine atanan Şahin Oğuz, görevine başladı.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle düzenlenen toplantıda halka hizmet için çaba göstereceklerini ifade eden Oğuz, "İlçemizin sorunlarını çözmeye hep birlikte gayret edeceğiz ve el ele vererek, hizmet edeceğiz. Partimizin kapısı herkese açık." dedi.

Oğuz, kendisine destek sunan partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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