AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.

12.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:37
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde çatı bölümünde kağıt yakıldığını tespit etti. Yanan kağıtların söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a da bilgi verdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır sıkıntılı bir durumun olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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