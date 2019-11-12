AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.

12.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:16
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasının çatı katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli ekibi, binadaki vatandaşlardan bilgi alarak çatıya çıktı. Edinilen bilgiye göre, görülen dumanların çatı katında yakılan kağıtlardan çıktığı anlaşılırken, AK Parti binasına gelen İlçe Başkanı Fatih Çakır, itfaiye görevlilerinden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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