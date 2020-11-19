AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu

19.11.2020 20:40 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:44
AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu.

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri şu şekilde;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Üzüm, Teşkilat Başkanı Abdulkerim Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Arıkan, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Karaköse, Dış İlişkiler Başkanı Muhammed Sungur, Sosyal Politikalar Başkanı Birol Düşüktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Kadir Bayram, Ekonomi İşler Başkanı Hamdi Somtaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Mehmet Ersu, Seçim İşleri Başkanı Ramazan Bedir, İnsan Hakları Başkanı Kadir Saçcıoğlu, Ar-Ge Başkanı Murat Yıldız, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mahmut Kabak, Genel Sekreter Nuh Kurtsoy. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Bizde işler istişare ile olur'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bizde işler istişare ile olur"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu - HaberEnerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - HaberSon Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi - HaberlerTürkiye'den 'Lota Kasırgası'nın vurduğu ülkelere geçmiş olsun mesajı - HaberDışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj - HaberMHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması - HaberAB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız - HaberlerSon dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü - HaberDavutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt - HaberMeral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı - HaberSon dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı - HaberSon dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." - HaberSon Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi - HaberSon dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Şafak Sezer Funda Eryiğit
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Lance Stroll Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 20:44:29. #1.15#
title