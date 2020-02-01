AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız'dan ABD'nin sözde barış planına tepki

01.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:14

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Yıldız, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının uzun dönem önce yapıldığını, farklı zihinler tarafından kurgulandığını ve yönetildiğini bildiklerini ifade etti.

Planın kabul edilemez olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle sözde barış planı ile beraber Filistin'in tamamen yok edilmesi bırakın hak iddiasını tamamen yok edilmesine matuf 1948-1949 yıllardan başlayan bu planın son evrelerine gelmiş bulunuyorlar. Bu planın kabul edilme ihtimali kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu plan kuzuyu kurda teslim etmek anlamına gelmektedir. Bunu alkışlayanlar hem tarih önünde hem de Allah indinde bunun hesabını vereceklerdir. Filistin halkının hakları hiçbir şekilde askıya alınamaz. O yüzden başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin idaresine ve bölgeye konan güçlü idaresi ile beraber hamd olsun bununla alakalı gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz."

Bu olayın Kudüs'ün gasbı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Buna tepki koymayan Müslümanların Medine ve Mekke ile alakalı muhtemel kurguları da dikkate alması gerekir. Hem insan hem de İslami olarak böylesine bir gasba karşı olarak sessiz kalmak ne inançlarımıza ne şu anda bulunduğumuz değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir." ifadesini kullandı.

AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna da değinen Yıldız, "Avrupa Parlamentosundaki bayrak krizi, terbiyesizliğin son noktasıdır. Yunan bağımsız bir milletvekilinin ırkçı ve saldırgan bir tutumla yaptığı işi kabul edemeyiz. Gerekli tepkiler uluslararası düzeyde ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da yapılmıştır. Bunlar hadsiz ve terbiyesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA