AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı
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AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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