AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, savunma sanayi konusunda Türkiye'de son dönemde ciddi hamleler yaptığını bildirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi
27.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:09

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, savunma sanayi konusunda Türkiye'de son dönemde ciddi hamleler yaptığını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, gündemi değerlendiren Nergis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kayseri'de önemli ziyaretlerinin olduğunu belirtti.

Savunma sanayi konusunda Türkiye'de son dönemde ciddi hamleler yaptığını aktaran Nergis, şunları kaydetti:

"Bu noktada tabii ki de ASPİLSAN'ın yeni yatırımları ve yeni çalışmalar var. Biliyorsunuz yerli otomotiv yapımında atılan adımlar var. TOGG'un pilinin Kayseri'de ASPİLSAN'da üretilmesi ile ilgili atılan adımlar ve yapılan çalışmalar var. Dün ki toplantı da son derece önemliydi. Önümüzde ki süreçte Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde ASPİLSAN yeni bir fabrika inşa ediyor. Kayseri için de ciddi bir kazanım olacak. Daha çok mühendisin çalışacağı bir fabrika kuruluyor. İnşallah bunun arkası gelecek, yeni çalışmalar olacak."

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin başladığını da hatırlatan Nergis, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 17:12:42. #1.15#
title