AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, gündeme dair ve kentte yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, gündeme dair ve kentte yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Karayel, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde, özellikle son çeyrekte yüzde 21.7 büyümeyi yakaladığını ve bunun son derece önemli olduğun ifade etti.

Bu verilerin hem Türkiye ekonomisi için hem de Kayseri'deki çarkların dönmesi anlamında ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirten Karayel, "İhracat anlamında, Türkiye ciddi bir ihracat artışı da sağladı. Geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 51,8 ihracatımızda artış var. Bir sanayi şehri olan Kayseri için bu, son derece önemli. Burada ciddi bir payımız var. Bunun içerisinde de Türkiye'de net ihracat yapan şehirlerden biriyiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İhracat rakamlarının 2021 yılı ocak-ağustos döneminde 140 milyar doların üzerine çıktığını ve bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Karayel, ihracat hedeflerinin 200 milyar doların üzerine çıkmak, özellikle katma değeri fazla, daha teknoloji ve bilgi ağırlıklı ihracat yapmak anlamında yoğun çabaları olduğunu, bunun da meyvelerini vermeye başladığını gördüklerini anlattı.

Kayseri özelinde devam eden projelere de değinen Karayel, bunlardan özellikle havalimanı terminal binası inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bittiği zaman kente yakışır bir terminal binası olacağını söyledi.

Tramvay hattı inşaatının da hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Karayel, "Şehir Hastanesi'nin etrafında rayların da döşendiğini gördük. Bunlar da memnuniyet verici. Bunun da hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bunun dışında devam eden birçok projemiz var. Hepsini takip ediyoruz. Sadece ilimizde değil ilçelerimizde sulama projelerimiz dahil önemli olduğu için özellikle ifade ediyorum, birçok projemiz var. Bunların da takibini yapıyoruz." dedi.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karayel, bu kapsamda Türkiye'nin birçok devletten çok daha başarılı bir şekilde tahliyeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Afganistan'da şu anda Türk vatandaşının, resmi bilgilere göre kalmadığını kaydeden Karayel, şunları söyledi:

"Eğer yeni tahliyeler gerekirse bununla da ilgili çalışmalar çok profesyonel şekilde yapılıyor. İlk başta tahliyelerin bir kısmı Kabil'den İslamabad'a, yani Afganistan'dan Pakistan'a gerçekleşti. Bu süreçte de Türkiye'nin farkını, askeri nakliye uçaklarındaki koltuklardan ve orada tahliye gerçekleştirilen vatandaşlarımıza veya tahliyesi gerçekleştirilen diğer kişilerle ilgili yapılan insanı muameleyi hep birlikte gördük. Diğer ülkelerin uçaklarından insanlar düşerken biz tahliyemizi çok sorunsuz bir şekilde ve insana yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Dönenlerden de dualar alıyoruz ve herkes Türkiye'nin bu konudaki başarısını net şekilde ortaya koyuyor."

Kovid-19 salgınına karşı aşının önemine de dikkat çeken Karayel, aşılamada maviye dönen Kayseri'de vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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