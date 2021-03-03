AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in acı günü
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in acı günü

03.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:34
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in acı günü

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in vefat eden annesi Fatma Tamer, toprağa verildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in vefat eden annesi Fatma Tamer, toprağa verildi.

Fatma Tamer için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tamer'in naaşı, Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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