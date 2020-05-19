AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in 19 Mayıs mesajı
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in 19 Mayıs mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:01

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Tamer mesajında; "101 yıl önce Türk İstiklal mücadelesinin başlatıldığı gün herkese kutlu olsun" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer mesajını şöyle sürdürdü; "19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletini yok etmeye çalışanlara ders verdiği kurtuluş mücadelesinin başladığı bir gündür. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine emanet edilmiştir. Gençler bizim geleceğimizdir. Ülkemizin kalkınmasında yegane dayanağımız gençlerimizdir. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanındayız.

Bu itibarla 101 yıl önce milli mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum. Vatan uğruna hayatlarının baharında canını feda eden tüm Şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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