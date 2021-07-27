AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC'ye ziyaret

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Kadın kolları üyeleriyle KGC Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret eden Timuçin, kısa süre önce hayatını kaybeden eski cemiyet başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı diledi.

KGC Başkanı Kösedağ'a da hayırlı olsun dileğinde bulunan Timuçin, "Salgından dolayı ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hem sizleri ziyaret edip başsağlığı dilemek istedik hem 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutlamak istedik. Şehrimizin adını güzel haberlerle duyurmanızı diliyoruz." diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Kösedağ da ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:15:26. #1.14#

title