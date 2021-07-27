AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC'ye ziyaret

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Kadın kolları üyeleriyle KGC Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret eden Timuçin, kısa süre önce hayatını kaybeden eski cemiyet başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı diledi.

KGC Başkanı Kösedağ'a da hayırlı olsun dileğinde bulunan Timuçin, "Salgından dolayı ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hem sizleri ziyaret edip başsağlığı dilemek istedik hem 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutlamak istedik. Şehrimizin adını güzel haberlerle duyurmanızı diliyoruz." diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Kösedağ da ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin