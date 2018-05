Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler, sonunda ince siyasette karar kıldılar." dedi.

Erdoğan, Valilik önündeki meydanda düzenlenen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "TOKİ, Kayseri'de son 16 yılda 17 bin 800 konut projesi gerçekleştirdi. Kayseri'ye Cumhuriyet tarihi boyunca 83 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz Kayseri'ye 16 yılda 537 kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu." diye konuştu.

Toplam maliyeti bir milyar lirayı aşan 16 yol projesinin yapımının devam ettiğini belirten Erdoğan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'yla bağlantılı olarak Yerköy, Şefaatli ve Kayseri arasında maliyeti yaklaşık 2,5 milyar lira olan yüksek hızlı tren hattıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, bu hattın altyapı uygulama projelerinin tamamlandığını kaydederek, tekliflerin alındığını, yakında yapımının başlayacağını açıkladı.

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projesinin toplamda 642 kilometre uzunluğa sahip olduğu bilgisini veren Erdoğan, bu hattın etüt projesi çalışmalarının sürdüğünü, diğer demiryolu hatlarının da modernize edildiğini dile getirdi.

Kayseri Havalimanı'na yeni terminal binası

Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkez Projesi'nin birinci etabında yükleme rampasıyla 4 yolun tamamlandığını anlatan Erdoğan, ikinci etabın yapım ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nın 2003'te 324 bin olan yolcu trafiğinin, geçen yıl 2 milyon 150 bine yükseldiğine dikkati çekerek, havalimanının terminal binasının yetersiz kaldığını, yeni bir terminal binası yapmayı planladıklarını açıkladı.

Kayseri'ye 7 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, 4 barajın inşaatının da sürdüğünü belirten Erdoğan, Kayseri'nin bir nevi denizi olan Yamula Barajı'yla şehre bereket getirdiklerini söyledi.

"Nerede o cumhurbaşkanı, o aday nerede?"

Sulama projeleriyle 353 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıkları bilgisini veren Erdoğan, Kayserililerin yıllarca bitmediği için "gıcık tünel" diye tanımladıkları tüneli hizmete soktuklarını hatırlattı. Erdoğan, böylece Zamantı Irmağı'ndan Develi Ovası'na su aktardıklarını ifade etti.

Bu hizmetlerin kendilerinin eseri olduğunu vurgulayan ve "Şimdi birileri çıkmış, diyorlar ya 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek, yatırımlarıyla tanınmış olacak.' Nerede o cumhurbaşkanı, o aday nerede?" diye soran Erdoğan'a meydandakiler, "Burada" karşılığını verdi.

Ziya Paşa'nın "Zerduz palan ursan eşek yine eşektir" dizelerine ve "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Biz, eserlerimizle konuşuyoruz. Biz, eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyle milletin karşısında? Bizim bu millete, ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından eser vermeye başladık, başbakanlığımızda devam ettik, cumhurbaşkanlığımızda da devam ediyoruz. Bizi buralara siz getirdiniz. Sizinle birlikte büyüdük, büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kayseri, siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziran'da milli iradenin gücünü bir kez daha göstermeye hazır mıyız? 24 Haziran'da bir kez daha yatırımın, projenin, icraatın, büyümenin, gelişmenin, kalkınmanın önünü açmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha demokrasiden, özgürlüklerden yana kullanmaya hazır mıyız?" sorularını yöneltmesi üzerine meydandan "Evet" cevabı geldi.

Kayserilinin ticareti iyi bildiğini, kaliteden de çok iyi anladığını ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Kayseri, siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye, 24 Haziran'da bir seçime gidiyor. Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan tarihinden bugüne kadar yaşananları şöyle bir gözününüzün önünden geçirin. Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin, cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili transferleri, ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık, ilkesizlik, millete saygısızlık olacaktır. Ne yaptılar? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı, yok kapı, yok pencere dediler. Sonunda ince siyasette karar kıldılar. İnce siyaset... Niçin biliyor musunuz? Çünkü 16 Nisan'dan bugüne kadar geçen bir yılda ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu hiç düşünmemişler.

İnanın bana seçim bu haziranda değil, önümüzdeki yılın kasımında olsa da farklı bir şey yaşanmayacaktı. Şimdi bu oyunu iki hafta oynadılar. Belki o zaman iki ay oynayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin ve milletin geleceği için yaptığını, kimlerin de siyaseti sadece ve sadece kendi çıkarları için düşündüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur."

"Sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik"

Milletin bu eski devir siyaset tarzından çok çektiğini dile getiren Erdoğan, "Bu siyaset tarzı 1960'da mazlum bir başbakanı dar ağacına gönderdi. Bu siyaset tarzı 1970'li yıllar boyunca kardeşi kardeşe düşman eden bir fitnenin ülkemizi kasıp kavurmasına yol açtı. Bu siyaset tarzı, 1980 darbesinde 'Bir sağdan, bir soldan' diyerek fidan gibi delikanlıların hayatlarını kararttı. Bu siyaset tarzı, 1990'lı yıllar boyunca kaosun, istikrarsızlığın, güvensizliğin ülkemizin başına bir kara bulut gibi çökmesine sebep oldu. Bu siyaset tarzı, kökeninden, inancından, meşrebinden, fikrinden, zikrinden dolayı insanlarımıza eziyet edilmesine göz yumdu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, tüm siyasi hayatı boyunca bu köhne siyaset anlayışıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, milletvekilliğine ve başbakanlığına engel olunduğunu, cumhurbaşkanlığına kem gözle bakıldığını belirtti.

Ne yapılırsa yapılsın mücadeleden kaçmadıklarının altını çizen Erdoğan, "Sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik: 'Koyun beni Hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.' İşte böyle 40 yıldır, Tayyip Erdoğan'ı milletiyle birlikte Hak yolunda yürümekten alıkoyamayanlar, 24 Haziran'da da bunu başaramayacaklar." dedi.

"Meselenin özüne inmenin vakti gelmiş demektir"

Hep aynı şeyi yaparak, farklı sonuçlar elde etmeye çalışmanın akıl karı olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Halen Türkiye'de işler, bir türlü tam olarak milletimizin istediği gibi gitmiyor. Öyleyse meselenin özüne inmenin vakti gelmiş demektir." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'nin 3,5 kat büyümesinin, demokrasiden ekonomiye her alanda tarihi reformlara imza atılmasının, birtakım hastalıkların her fırsatta nüksetmesine engel olamadığını belirten Erdoğan, "Eski devrin mahsulu bu hastalıklarla iktidarımızın her döneminde, attığımız her adımda karşılaştık. Kimini milletimizle paylaştık, kimini paylaşamadık ama öyle şeyler yaşadık ki artık bu anlayışla, bu yönetim sistemiyle daha fazla gidemeyeceğimizi gördük. Bu terazinin, bu sıkleti çekemeyeceği açıkça ortadayken hala aynı yanlışların peşinden sürüklenmenin anlamı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)