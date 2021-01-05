AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den çağrı Açıklaması
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AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den çağrı Açıklaması

05.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:52
AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den çağrı Açıklaması

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, vatan sevdasını, "halka hizmet Hakk'a hizmettir" fikrini düstur edinmiş herkese kapılarının da gönüllerinin de sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, vatan sevdasını, "halka hizmet Hakk'a hizmettir" fikrini düstur edinmiş herkese kapılarının da gönüllerinin de sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Timuçin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı tüm zaferlerde bu ülkenin cesur ve inançlı kadınlarının rolünün büyük olduğunu vurguladı.

"Güçlü Türkiye mücadelemizde her zaman olduğu gibi kadınların desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Timuçin, şunları kaydetti:

"Kadın kolları teşkilatımızda görev almak isteyen, bu kutlu davaya gönül veren tüm hanım kardeşlerimiz, 16 Ocak'a kadar il binamıza gelerek şahsen veya online olarak "http://kongre.akkadin.org.tr/" adresinden başvuru yapabilirler. Bu yenilenme ve daha da büyüme mücadelesinde tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Vatan sevdasını, 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' fikrini düstur edinmiş herkese kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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