AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması

11.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:38

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

Nergis, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki etkinlikte, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mecliste çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini vurgulayan Nergis, birçok konuda çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Melikgazi Ziraat Odası'ndan bir heyetin geçen hafta Ankara'ya geldiğini aktaran Nergis, şöyle devam etti:

"Ağustos ayından itibaren çiftçilerimizden ciddi anlamda borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı talep vardı. Geçen hafta içerisinde AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte Maliye Bakanı Yardımcımız Nureddin Nebati ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin ardından Maliye Bakanımız çiftçi borçlarının yüzde 30 faizle 5 yıllığına yapılandırılması ve borçlarının ertelenmesiyle alakalı bir açıklamada bulundu. Altını çizerek söylemek istiyorum, çiftçilerimizden bu anlamda ciddi ve yoğun bir talebi vardı."

Program, daha sonra Nergis'in vatandaşların taleplerini dinlemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA