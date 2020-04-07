AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans üzerinden yapıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans üzerinden yapıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığı'nda kurulan telekonferans sistemi ile il yönetim kurulu üyelerine hitap eden İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, geçen hafta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi verdi.

İl yönetimiyle toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Çopuroğlu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Evde olduğumuz bugünlerde telekonferans üzerinden olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunduk. Toplantılarımız hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA