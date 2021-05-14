AK Parti Kayseri İl Başkanlığı çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca, Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram kutlamasının ardından AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, değerlendirmede bulundu.

Çopuroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ramazan Bayramı geleneksel bayramlaşma programımızı video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Rabbim hep birlikte nice bayramlara eriştirsin." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki 81 il teşkilatının katıldığı bayramlaşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Gençlik Kolları Furkan Mert Şimşek ve MKYK üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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