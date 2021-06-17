AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, gençlerle bir araya geldi
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, gençlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Gençlik Kollarının sosyal medya üzerinden yaptığı çay daveti üzerine Çopuroğlu, Gül Parkı'nda gençlerle buluştu.

Çopuroğlu, burada yaptığı konuşmada, gençliğin enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde Z kuşağı olarak ifade edilen genç arkadaşlarımız, aslında 'Elif' kuşağıdır. Elif kuşağındaki arkadaşlarımızın sosyal medya üzerinden yaptığı çay daveti üzerine, Kocasinan'ın güzel parklarından biri olan Gül Parkı'na geldik. Genç arkadaşların sayısı ve enerjisi bize gösterdi ki Kayseri'de AK Parti yüce Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızı seven ve onun izinde olan oldukça fazla gencimiz var. Bu gençlerle de bir arada olunca biz enerji doluyoruz ve gelecekle ilgili ümitlerimiz katlanarak büyüyor. İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Şimşek'in nezdinde, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Gösterdikleri özverili çalışma ve kolay organize olarak ortaya koyduğu iş birliği örneğini hakikaten takdire şayan buluyorum. Çalışmak elbette ki çok önemlidir fakat çabuk organize olmak, güçlü bir iş birliği gerektirir ki bu bizim gözümüzde daha önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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