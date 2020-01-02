AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu: "Bizim gündemimizde 'o bunu söyledi, bu bunu söyledi' yok"

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yle ilgili açıklamalarını kabul etmediklerini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin İl Danışma Meclisi toplantısında söylediği sözlerle ilgili açıklamada ağır ifadelerin yer aldığını ifade etti.

"Ümit Hanımının söylediği sözleri kendisine iade ediyoruz. Çünkü tutar bir tarafı yok." diyen Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Kendisine telefon açıp 'neden beş gün beklediniz' dedim. 'Yeni haberim oldu' dedi. Kendisi sanırım yerel siyasetten biraz uzak. Bizler yerel siyasetçiyiz. Ulusal çıkışlarımız olur. Bizim yerelden haberimiz olursa ulusala bir şeyler söyleyebiliriz. Biz şahsen Kayseri'de bu mod ile çalışıyoruz. Yerel konuda Kayseri ile ilgili fikir sahibi, bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. 'Kayseri'de CHP İl Başkanı var mıymış?', aramızda böyle bir kanaat oluştu. Şimdiye kadar bir açıklamasına sık sık şahit olmadık. Bu açıklamalarının kendi kongresi öncesinde yapılmış olması bir mana ifade ediyor mu? Bu yapılan açıklamanın kime faydası var? Bunu tersten okuyoruz. Okuduğumuzda sadece CHP İl Başkanına faydası olabilir, çünkü önümüzde bir kongre süreci var.

Hanımefendinin yaptığı açıklamalar içerisinde Sayın Mehmet Özhaseki'nin inandırana kadar yalan söylediğinden bahsediyor. Yalan bizim işimiz değil. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Bir de 'Mehmet Özhaseki'ye tavsiyemiz' diye bir başlık var. Tavsiyesi için teşekkür ederiz ama hiçbir projesine şahit olmadık hanımefendinin. Kayseri için bir projesine hiç şahit olmadık. Varsa biz atladıysak lütfen beyan edin. Şehir terminali ve raylı sistem hakkında söylemleri var. Acaba raylı sistem çalışmıyor da bizim mi haberimiz yok. Terminalimiz çalışmıyor da bizim mi haberimiz yok. Bir ay zarfında şehir terminalinde 100 binden fazla vatandaşımız faydalanıyor. Günlük 120 bin vatandaşımız tramvayı kullanıyor. Bu rakamlar artacak ve eksilmeyecek."

CHP İl Başkanı Özer'in, Özhaseki'nin 11 bin 780 kişinin işten çıkartılması ile ilgili açıklamalarına yaptığı yorumu da eleştiren Çopuroğlu, "CHP İl Başkanı bunlara parazit diyor. Vatandaşa parazit demenin siyasi karşılığının ne olacağına halkımız karar versin. Bir vatandaşa parazit lafı söylenmez. Parazitin ne olduğunu biz de biliyoruz, kendileri de biliyorlar. Bu ifadenin yanlış bir ifade olduğu kanaatini taşıyorum." dedi.

Yoğun bir gündeme sahip olduklarını anlatan Çopuroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben buradan CHP'ye gönül vermiş değerli hemşehrilerime sesleniyorum. Bizim gündemimizde 'o bunu söyledi, bu bunu söyledi' yok. Biz çalışamaya ve gayret etmeye devam ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Kayseri'ye ciddi manada hizmetler etmiş bir siyasi büyüğümüz. Tüm milletvekillerimiz de öyle. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 'Dedi ki, demiş ki' ile bir yere varılsaydı kendileri şu an başka yerlerde olurdu. Bizim Mehmet Özhaseki gibi bir değerimiz var. 20 yıldan fazla hizmet etmiş birisi ve Türkiye'nin tanıdığı birisi için bir şey söylemek kimseye bir fayda sağlamaz. Onunla ilgili ileri geri konuşulması onlara bir şey kazandırmaz, hele hele de kongrelerine bir şey kazandırmaz."

Kaynak: AA