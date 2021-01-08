AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu değerlendirme toplantısına katıldı
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu değerlendirme toplantısına katıldı

08.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:22
AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu değerlendirme toplantısına katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partililerle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partililerle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, video konferans yoluyla il disiplin kurulu, hakem kurulu ve yedek yönetimiyle bir araya geldi.

Çopuroğlu başkanlığında yapılan toplantıda 2020 değerlendirilirken, 2021'de yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Çopuroğlu, bu yılda AK Parti olarak hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini, Türkiye için çok çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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