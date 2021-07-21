AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Peyas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

AK Parti Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Peyas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Delidere, bayramlaşma sırasında çocuklara ise boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, beraberindeki bir grup partililerle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Peyas Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Delidere ve beraberindekiler, burada vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Delidere, milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu Kurban Bayramını zorlu bir sürecin, pandemiye karşı milletçe verdikleri büyük bir mücadelenin ardından karşıladıklarını belirten Başkan Delidere, "Bu vesileyle, Diyarbakırlı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder tekrardan sizlerle bir arada olmayı nasip eylemesini dilerim" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Delidere, çocuklara boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verirken, vatandaşlar, AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatına yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür etti. - DİYARBAKIR

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hande Yener Kadir Doğulu Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Metin Oktay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:11:49. #1.15#

title