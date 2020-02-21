AK Parti Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu
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AK Parti Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu

AK Parti Kayapınar Belde Başkanlığına Riyat Ertuğrul atandı.

21.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:40
AK Parti Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu

Belde Başkanlığına Riyat Ertuğrul atandı.


Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu.

Mazbatasını AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif 'den alan Ertuğrul, "Bana bu görevi layık gören tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Durmadan yorulmadan ve dinlenmeden, tevazuyu elden bırakmadan çalışacağım." dedi.

Kaynak: AA
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