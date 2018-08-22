AK Parti Kavak Teşkilatı Bayramlaştı

AK Parti Kavak ilçe teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programla bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Kavak İlçe Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı Toplantı Salonunda bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı'nın ev sahipliği yaptığı programda, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, partililer ve ilçe halkı bayramlaştı.

Milletvekili Yılmaz, yaptığı konuşmada, bayramların insanların bir araya gelmesini sağlayan önemli günler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dini bayramlar, vatandaşlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların kalkmasına vesile oluyor. Bu durumda olanlar kendileri için fırsat olan bayram günlerini değerlendirmeli. Dedelerimizden aldığımız, gördüğümüz örf, adet ve geleneklerimizi bizden sonraki kuşaklara aktaracağız."