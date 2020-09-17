AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur mazbatasını aldı AK Parti Kavak İlçesi 7. Olağan Kongresinde ilçe başkanı seçilen Onur Bakır mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti Kavak İlçesi 7. Olağan Kongresinde ilçe başkanı seçilen Onur Bakır mazbatasını alarak göreve başladı.

Bakır, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasını Kavak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Kadir Özgan'dan aldı.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet için İl Başkanlığı görevine talip olduğunu belirterek, "Yönetim Kurulu arkadaşlarımla sürekli istişare içinde, birlikte, çalışmaları kaldığımız yerden daha ileri seviyeye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Benden önceki görevli arkadaşlarım da ilçemiz ve ülkemiz için hizmet verdiler. Teşekkür ederim. Kongremizde bizlere destek veren tüm kadirşinas hemşehrilerime teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA