AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bakır, nöbet uygulamasından olumlu sonuç aldıklarını söyledi - Haberler
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AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bakır, nöbet uygulamasından olumlu sonuç aldıklarını söyledi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bakır, nöbet uygulamasından olumlu sonuç aldıklarını söyledi

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, nöbet uygulamasından olumlu sonuç aldıklarını belirtti.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, nöbet uygulamasından olumlu sonuç aldıklarını belirtti.

Bakır, AA muhabirine, ilçeye ve vatandaşlara daha iyi hizmet götürülmesi için devam eden nöbet uygulamasının vatandaşlardan beğeni aldığını söyledi.

AK Parti'ye ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Bakır, "Vatandaşlarımız istediği zaman hizmet binamıza gelip nöbetçi arkadaşımıza sorun ve taleplerini kayda aldırabiliyor. Hizmet yürütümünde vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Biz halkımıza hizmet etmek ve onların sıkıntılarını çözmek için geldik. Bu konuda partimize gelen vatandaşlarımıza hem yardımcı oluyoruz hem de onlara yol gösteriyoruz. Çünkü AK Parti olarak halka hizmet için varız." dedi.

İlçede de partilerine ilginin her geçen gün arttığını aktaran Bakır, "Bizler de teşkilat olarak ilgimizi gösteriyoruz. Bizim kapımız parti ayrımı yapmadan herkese sonuna kadar açıktır. Önemli olan hizmet yürütümü ile memnuniyet kazanmak ve halkla iç içe olmak." ifadesini kullandı.

Bakır, Kavak ilçesinde AK Parti'nin üye sayısının 5 bin 555'e yükseldiğini kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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