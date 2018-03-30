AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'da "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" adı altında sunulan projelerin tamamının programa alındığını ve bu kapsamda Kastamonu'ya 16 milyon 500 bin liralık proje desteği verileceğini açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ kapsamında Kastamonu'da 188 proje başvurusu gerçekleştirilirken 21 proje başvuru koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

"167 proje programa alındı"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu'da "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" kapsamında 167 projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandığını belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayına sunulan projelerden 1'i ekonomik yatırım, 166'sı ise çiftlik faaliyeti oldu. Projelerin toplam tutarı 16 milyon 505 bin TL, talep edilen hibe tutarı 8 milyon 57 bin 659 TL olarak gerçekleşti. Yatırımcıların 45 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurarak hibe sözleşmelerini imzalamaları gerekiyor. 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ise projelerini tamamlanması lazım" dedi.

Kastamonu'da "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" projelerinde en yüksek payı 3 milyon 421 bin 942 lira ile Taşköprü ilçesinin aldığını açıklayan Demir, "Taşköprü'yü 2 milyon 178 bin 863 lira ile il merkezi izledi. Ağlı 59 bin 500 TL, Araç 31 bin TL, Daday 300 bin 550 TL, Devrekani 955 bin 117 TL, Hanönü 100 bin 450 TL, İhsangazi 74 bin 500 TL, İnebolu 21 bin 325 TL, Küre 92 bin 210 TL, Seydiler 189 bin 650 TL, Tosya 32 bin 500 TL olmak üzere 7 milyon 457 bin 609 TL oldu. Ayrıca Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinde ise Seydiler ilçemiz, 600 bin TL hibe başvurusunda bulundu" diye konuştu. - KASTAMONU