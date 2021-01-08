AK Parti Kastamonu Milletvekili Çelik, Tosya'yı ziyaret etti
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AK Parti Kastamonu Milletvekili Çelik, Tosya'yı ziyaret etti

08.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:22
AK Parti Kastamonu Milletvekili Çelik, Tosya'yı ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya'da incelemelerde bulundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya'da incelemelerde bulundu.

Çelik, AK Parti Tosya İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Çelik, burada yaptığı konuşmada, Tosya'da gerçekleştirilen devlet yatırımlarından bahsetti.

Tosya Hükümet Konağının yeniden yapılması için uzun süre üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Adliyemiz, okullarımız, 112 ve jandarma binamızı da aynı şekilde, bakanlıklar, ildeki muhataplarımız nezdinde bugüne kadar en güzel şekilde takip ettik ve yapılmaya devam ediyor. Artık yeni yapılması gereken ne varsa onlara bakacağız. Onların açılışlarını inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştiririz. Kastamonu ve ilçelerimizde son 3 yılda müthiş bir okul yatırımı yaptık. Bunu belki de Kastamonu dışında Türkiye'de başaran bir il yoktur. 200 milyon liranın üzerinde yatırım, bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor, planlanan da var."

Çelik, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve partililerle Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Çelik, yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını, Tosya 43 Nolu Aile Sağlığı Merkezini, 112 Acil ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü, Tosya Ziraat Odası Başkanlığını, Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanlığını ve Tosya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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