AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gran Moni Konferans Salonu'nda yapılan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Gündüz, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmesine rağmen başörtülü kadınların ancak 1913 yılında Meclis'e girebildiğini söyledi.

Kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını ifade eden Gündüz, "Üye sayımız gerçekten oldukça arttı. Türkiye'deki partilerin üyelerini toplayıp hepsini bir araya getirseniz bizim 5 milyon 300 bin olan kadın kolları teşkilatımızın toplam üyesi kadar etmiyor. Hatta Danimarka'nın Norveç'in nüfusuna bakarsanız, bir ülke kadar üyemiz var. Bu çok güzel bir şey." dedi.

AK Parti'nin okul gibi olduğunu aktaran Gündüz, "Şu an Meclis'te 54 AK Parti milletvekilimiz var. Bu kadın milletvekillerimizin 46 tanesi AK Parti teşkilatlarındandır. AK Parti tedrisatından yetişmiş, vekil olmuş kadınlarımızdır. Partimiz bir okul gibi gerçekten çok güzel işler yaparak insan yetiştiriyor." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de kongrelerin AK Parti için tazelenme yerleri olduğunu belirterek, "AK Parti'de eski yeni kavramı yoktur. AK Partili olmak vardır. Biz siyaseti çocuklarımız, daha güçlü bir Türkiye, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapıyoruz. Medeniyetimizden aldığımız güçle daha güçlü bir Türkiye olsun istiyoruz. Kadın erkek hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve İl Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, Neslihan Kaya Tufan, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor