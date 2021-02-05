AK Parti Kastamonu 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

AK Parti Kastamonu İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gran Moni Konferans Salonu'nda yapılan kongrede, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Bozkurt, kongrede yaptığı konuşmada, gençliğe yüklenen farklı misyonlar olduğunu söyledi.

Gençlik Kolları'nın AK Parti'nin en kıymetli, en cefakar birimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bizlere böylesine güvenen, attığı her adımda biz gençleri düşünen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yol arkadaşı olduğumuz için büyük onur duyuyoruz." dedi.

Gençlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bozkurt, "Bizim davamızda kalp kırmak hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Bizler insan kazanmak için mücadele veren bir siyasi partinin evlatlarıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızı milletimiz için yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesinde kanuni atamayı bugün kanun dışı bir atamaymış gibi göstermeye çalışarak protesto yapıyoruz hikayeleri ile milleti aldatmak istiyorlar. Yemezler, o günler gerilerde kaldı. Türkiye'yi geçmişte yaktılar, yıktılar, Taksim'i yaktılar. Tekrar yıkmalarına, yakmalarına müsaade asla edilmeyecek. Yine o provokasyon içerisinde kutsal mabedimize saldırı oldu. Bütün bunları milletimiz görüyor. Daha farklı şekillerde bunu millete sunmaya çalışanlar var. Bize düşen, gerçekleri milletimize anlatmak."

Kongrede, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve eski Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, Oğuzhan Sayıkoğlu, AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor