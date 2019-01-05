AK Parti Kaş Gençlik Kolları'nda Yeni Yönetim Belli Oldu

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kaş Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Hasan Solakoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Başkan Hasan Solakoğlu, AK Parti Kaş ilçe teşkilatında bir bayrak değişimi yaşandığını ifade ederek, "Genel merkezimizin takdirleri doğrultusunda yönetim kurulu şekillendi. Mevcut yönetim kurulumuzla yaptığımız ilk toplantımızda, yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı tanıtacağız. Bu vesileyle yeni yönetim kurulumuzun ilçemize, ilimize, memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Bizleri doğruluktan ayırmasın." dedi.

Başkan Solakoğlu'nun konuşmasının ardından düzenlenen toplantıda görev dağılımı yapıldı. AK Parti Kaş Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Solakoğlu, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Talip Demirci, Teşkilat Başkanı Ali Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Fatma Korkut, Tanıtım ve Medya Başkanı Ramazan Talay, Sosyal Politikalar Başkanı Bekir Onuk, Yerel Yönetimler Başkanı Can Öksüz, Halkla İlişkiler Başkanı Durali Aydoğdu, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Hakan Bahar Yeni, Seçmen Başkanı Osman Demirel, İlçe Sekreteri Hayriye Kızılkaya. - ANTALYA

Kaynak: İHA