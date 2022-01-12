AK Parti Karşıyaka'dan CHP'ye "emsal artışı" eleştirisi

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, depremde hasar gören binaların dönüşümü için alınan emsal artış kararının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili komisyonlarda CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildiğini belirterek, "Olası bir İzmir depreminde Karşıyaka'da bir bina yıkılır, bir cana zarar gelirse vebali İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki CHP oylarınındır" dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Keseli, il binasında düzenlediği basın toplantısında Karşıyaka Belediyesi'nin son bir yılını değerlendirdi.

Belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Keseli, 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ve Bornova'dan sonra en fazla zarar gören ilçe olduklarını, çok sayıda yüksek katlı binanın bulunduğu ilçede kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Depremde hasar gören binaların dönüşümüne hız vermek için Karşıyaka Belediyesi Meclisi'nde parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30'luk bir emsal artışı kararı alındığını hatırlatan Keseli, "Karar nerede takıldı ? İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki komisyonlarda CHP'li üyelerin oylarına takıldı. Allah korusun, olası bir İzmir depreminde Karşıyaka'da bir bina yıkılır, bir cana zarar gelirse vebali İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP oylarınındır. Kentsel dönüşüm adı altında Örnekköy'de kısıtlı bir alanda çalışma yapıp bunu da dev hizmet diye pazarlayanlar, Karşıyaka'nın topyekun dönüşümüne, daha iyi sosyal şartlara kavuşmasına, depreme hazır olunmasına adeta kulaklarını tıkıyor, burunlarını kıvırıyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde yolların bozuk olduğunu, Belediye Başkanı Tugay'ın çarşı ve iskele arasındaki alanı yayalaştırma sözünü yerine getirmediğini ifade eden Dereli, ilçedeki yönetimsel sorunların "CHP'nin Karşıyaka'yı arka bahçesi olarak görmesinden" kaynaklandığını savundu.

Belediyeyle ilgili Sayıştay raporunda çok sayıda usulsüz, hatalı ve eksik işlem tespit edildiğini de belirten Keseli, ihalesiz doğrudan temin oranının toplam mal alımının yüzde 42'sini bulduğu, yasal sınırların mal alımında 2 kat, yapım işlerinde 3 kat aşıldığını kaydetti.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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