AK Parti Kars'ta Yerel Seçim Startı Verdi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, Belediye Başkan Aday Adayı Av. Ensar Erdoğdu ve teşkilatla beraber Kars'ta sahaya indi.

Havayoluyla bugün Kars'a gelen Milletvekilleri Ahmet Arslan ve prof. Dr. Yunus Kılıç parti binasında partililer buluştu.

Kars Belediyesini alacakları ile ilgili hiç şüphelerinin olmadığına dikkat eken AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Herkes Kars Belediyesine talip olmak istiyor ama geldiğinde ne yapacağı ile ilgili bir fikri var mı acaba? Geldiğinde Kars Belediyesinin yükünü kaldırabilecek mi? Kars'ın yükünü kaldırabilecek mi? Kars'ın şuanda yüküne yük katılmış bir vaziyette bu işlerin altından kalabilecek mi? eğer kalkacaksa tabi ki Cumhurbaşkanlığımızın önderliğindeki AK Parti, Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve Ensar Erdoğdu ile birlikte biz kalkacağız. Başkasının bu yükü kaldırma şansı ne yazık ki yok" dedi.

Başkan Çalkın, 7 ilçe, bir belde ve bir il merkezi olmak üzere 9 belediyeyi alma hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti'nin geniş bir aile olduğunu dile getiren Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Güçlü olan taraf biziz. Başarı için çalışkan olmaya, memleketin, milletin imkanlarını doğru yere kullanmaya, insanımızın ihtiyacı için kullanmaya ihtiyacı vardır. Biz çalışkan bir partinin mensuplarıyız. Sayın bakanımla beraber gece 03.30-04.00'e kadar çalıştık. Sabah 07.00'de kalktık, şimdi burada çalışmaya başladık" diye konuştu.

31 Mart akşamı resmileşeceğini ve 1 Nisan itibariyle Ensar Erdoğdu ile Kars'a hizmet etmeğe başlayacaklarını söyleyen 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Ensar Erdoğdu'nun diğer adaylar arasındaki en büyük avantajı iktidar partisinin belediye başkan adayı olması, iktidar partisinin Kars'ta güçlü bir şekilde temsil yetkisi alıp Ankara'da temsil ediliyor olması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başı sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Genel Başkanımız ve onun ekip arkadaşı olan bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakanımız. Biz onlarla birlikte inşallah Kars'ta Ak Belediyeciliği, Kars'ı daha ileriye taşıması adına ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteği alacağız, her türlü desteği başkanımıza vereceğiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, sahada özellikle bunu anlatın. Hangi belediye başkanı gelirse gelsin, kaynak belli, imkan belli onunla hizmet etmeğe çalışacak. Ancak bizim farkımız, Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek Ankara'dan oluşturacağımız kaynaklar, Ankara'dan getireceğimiz projeler, Belediye Merkezi Hükümet işbirliği çerçevesinde Kars'ı ileriye taşımak adına hangi proje gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın ki onun arkasında olacağız, sadece arkasında olmayacağız gereğini yapacağız. Tabi teşkilatlar olarak il başkanımızdan başlayarak size düşen her zamanki gibi amaçlarımızı, hedeflerimizi sahada doğru anlatmanız, vatandaşı doğru bilgilendirmeniz, birileri onların kafasını karıştırıyor, yalan yanlış bilgiyle donatıyorsa o yalan yanlış bilgiyi düzeltmeniz ve aynı şekilde vatandaşın beklentisini teşkilatlar olarak alıp burada masada birlikte tartışıp sonra onu Cumhurbaşkanımız nezdinde hayata geçireceğimiz seklinde takip etmemiz, takip etmenizdir ki bizim de en büyük gücümüz bu, bizim de en büyük desteğimiz bu. Bizim Ankara'da sesimizin güçlü çıkabilmesi sizin bize verdiğiniz, sizin sahadan aldığınız güçlü desteğe bağlı" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Partililer saha indi. - KARS

Kaynak: İHA