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AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi
06.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:17

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan birisi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi 2020 yılı sonunda açılacak.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan birisi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi 2020 yılı sonunda açılacak.

AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'taki yerel öve ulusal basının katılımlarıyla düzenledikleri video konferans basın toplantısında Karslılara müjdeyi verdi.

Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Lojistik Merkezi'nin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete gireceğini belirttiler.

AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, "Lojistik Merkez bu sene bitecek. Şu dönemde, pandemi nedeniyle biraz ağırlaştı ama bitecek. Daha önce Kars'ta da müjdesini vermiştim. Bizim Lojistik Merkezi'nin yanında özel sektör marifetiyle de yine büyük yatırımlar yapılacak. Üretimler yapılacak. İnşallah bu yıl hem hizmete girecek. Hem de yavaş yavaş insanımıza istihdam oluştururuz. Lojistik Merkez ile ilgili inşallah Kars'ta küçük küçük sanayiler başlar ve daha sonra büyüklerinde habercisi olur. Ben bu anlamda Lojistik Merkezi çok çok önemsiyorum" dediler.

400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak kurulan Kars Lojistik Merkezi büyük bölümü tamamlandı. Kars Lojistik Merkezi hizmete girmesiyle birlikte Avrupa standardındaki yükleri getiren trenler Sovyetler Birliği'nden kalma daha geniş standartlı raya yükleri aktarabilecek. Böylece Çin'e ve Londra'ya kadar yükler gönderilebilecek.

Lojistik Merkezi'nde ayrıca 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası da olacak. Yükler Nahçıvan'a, Irak'a, İran'a, Suriye'ye gidecek. Yine Kazakistan başta olmak üzere o coğrafyadan gelen tahılların da Türkiye üzerinden başka pazarlara gitmesi için 45 bin tonluk silolar yapılacak. Böylece buraya gelen yükler elleçlenip başka yerlere gönderilecek. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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