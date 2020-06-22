AK Parti Kars Milletvekili Kılıç'tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhide tepki
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AK Parti Kars Milletvekili Kılıç'tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhide tepki

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle feshi yapılan müteahhide tepki gösterdi.

AK Parti Kars Milletvekili Kılıç'tan besi çiftliği projesinde feshi yapılan müteahhide tepki
22.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:21

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle feshi yapılan müteahhide tepki gösterdi.

Kars'ta 8 Nisan 2017'de törenle temeli atılan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi, geçen yıl yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle iş tasfiyeye gitti.

Adalet Bakanlığınca söz konusu projenin ikmal ihalesi geçen gün muhammen bedeli 15 milyon lirayla yapıldı.

İlgili firmanın sözleşmeyi imzalamasıyla projenin kaldığı yerden yapımına devam ediliyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesi'nde incelemelerde bulundu.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, bir önceki firmayı eksik çalışmaları nedeniyle eleştirerek "Vicdansızlık, bu tavanda betonların çirkinliğine bakar mısınız. Göz göre göre bu kadar da olmaz. Biraz medeni yapman lazım, zaten işini düzgün yapsaydı fesihe kalmazdı." diyerek tepki gösterdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda, turizmde ve hayvancılıkta Kars'ın önemli yerde olduğunu ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim küçükbaş ve büyükbaş toplam 1 milyon 100 bin hayvan varlığımız var ve yıllık 200 bin civarında canlı hayvan ticaretine konu olan bir şehirde yaşıyoruz. Burası Türkiye'nin hayvancılıkta göz bebeği olan şehir. Onun için bu tesis çok anlamlı ve değerli. Bölgemizdeki çiftçilerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da büyük nefes olacak, onların ürünleri kıymetiyle değerlendirilip bir entegre tesisinden yöreye ekonomik anlamda çok büyük destek sağlayacak."

Kılıç da Kars için çok önemli bir projenin geçen yıl bitmesi gerektiğini anlatarak ilgili firma ile yaşanan bazı sıkıntılar sonrası fesih sürecine geçildiğini hatırlattı.

Söz konusu projenin yeniden ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, "Yeni bir yüklenici firma işi üstlendi. Kars'taki besihane ve kesimhane inşallah bu yılın sonuna kalmadan hizmete başlayacak. Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi Kars'ın yanı sıra Ardahan, Iğdır ve sıkıştığı zaman da Ağrı için kurtuluş alanı olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Arslan da projenin kent için hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bir önceki yüklenici firmanın işi sürdürememesi nedeniyle iş tasfiyeye gitti. Şimdi işin ikinci kısmı ikmal ihalesi yapıldı, yüklenicimiz başladı, KDV'si ile yaklaşık 15 milyon liraya ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah donanımıyla, teçhizatıyla en geç 2020 yılının 11'inci ayında hizmet verebilir hale gelecek. Bunu ziyadesiyle önemsiyoruz. Projenin toplam maliyeti 60 milyon lira. Bu proje bittiğinde hemşehrilerimiz beslediği hayvanları herhangi bir yere götürmeden direk kesimhaneye getirebilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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