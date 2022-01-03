AK Parti Kars Milletvekili Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesini gezdi

ÇANAKKALE (AA) - Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarından AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesini ziyaret etti.

Lapseki Belediyesi hizmet binasına gelişinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından karşılanan Arslan, ardından yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, Çanakkale'ye geldiğinde kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rabbim nasip etti, bakanlık döneminde söz verdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın himayelerinde yapacağız dediğimiz işlerin çoğunun bugün bitmek üzere veya bitmiş olduğunu gördüm. Bunların en kıymetlisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Sembolleriyle ve memlekete sunacağı hizmetle çok kıymetli. Hep birlikte gezdik ve çok gururlandık. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 Mart 2022'den daha önce açacağını deklare ettiler. Ben gelirken Malkara'dan itibaren yolu kullandım. Yol tamamen bitmiş. Köprü de büyük ölçüde tamamlanmış.

Bundan 1,5 ay kadar önce Sayın Bakanımızın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) köprü ziyareti sonrasında peş peşe televizyonlarda programlar yapıldı. Bir tanesinde zatın biri kendine göre meşhur bir gazeteci, dedi ki 'Efendim Çanakkale köprüsünün ihale süreci açıklanınca ben kalktım Çanakkale'ye gittim. Her iki yerde de Çanakkalelilerle konuştum. Kaç araba geçiyor' Şimdi bu muhteşemlikte, o dünya projesini sadece o dönem yazın kaç kişinin geçtiğine indirgerseniz gerçekten bu projeye yazık olur. Bu proje sadece yazın tatil için gidenler için değil muhteşem Çanakkale'nin ürettiklerini hedef pazarlara kolay göndermesi, ham maddeyi fabrikalarına kolay getirmesi ve bu bölgenin sanayisinin, ekonomisinin, istihdamının artması anlamına gelir."

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri

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