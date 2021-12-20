AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'dan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret

KARS (AA) - AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arslan, ziyaretinde Vali Su ile Su ile makamında görüştü.

Arslan, bir süre sohbet ettiği Su'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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